Adana Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki iki kişi yaralandı.



Merkez Çukurova ilçesinde Levent Erler'in kullandığı 06 BK 326 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.



Kazada, yaralanan Erler ile araçta bulunan Ali İncesöz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Erler'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.