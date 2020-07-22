ADANA TOROSLAR'DA 'BAL' HASADI BAŞLADI
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ADANA TOROSLAR'DA 'BAL' HASADI BAŞLADI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 2 bin 500 rakımlı Toros Dağları'nın zirvesinde dünyanın en lezzetli ballarının üretildiği Eğriçayır Yaylası'nda üreticiler yaz sezonu bal hasadına başladı.

22.07.2020 08:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:43

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 2 bin 500 rakımlı Toros Dağları'nın zirvesinde dünyanın en lezzetli ballarının üretildiği Eğriçayır Yaylası'nda üreticiler yaz sezonu bal hasadına başladı. Organik Arıcılık Sertifikası almak isteyen üreticilerin kovanlarından da bal numuneleri alınmaya başlandı.

Toros Dağları'nın 2 bin 500 rakımlı zirvesinde, 2 bin çeşit çiçeğin bulunduğu Eğriçayır Yaylası'nda yaklaşık 3 ay önce kovanlarını yerleştiren bal üreticileri, yaz sezonu hasadına başladı. Sezondan umutlu olduklarını söyleyen bal üreticileri, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığını belirtti.

Yaylada 370 kovanla bal üreten Murat Çay, "Dünyanın en iyi balının üretildiği yaylamızda kış yağışları ve bol çiçek çeşidi nedeniyle 'kovanlarımızdan bal akıyor' diyebiliriz. Bölgemizde yaklaşık 20 ton bal üretilmesini, 10 tonunu hasat etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Yaklaşık 65 yıldır bal ürettiğini belirten Şahbaz Çay (77) ise bu yıl bal yemeyen kimse kalmayacağını dile getirerek, "Dedemden kalan meslek olan arıcılığı çocukluğumdan bu güne yapıyorum ve benden sonra da yine çocuklarım devam ediyor. Dünyanın en iyi balının üretildiği Eğriçayır Yaylamızda ürettiğimiz balın kilosunu geçen yılın fiyatı olan 170 TL'den satacağız ve zam yapmayacağız. Herkesin bal yemesini sağlamak istiyoruz. Bütün arıcılarımıza bol, bereketli hasat diliyorum" dedi.

ORGANİK SERTİFİKASI İÇİN NUMUNE ALIMI BAŞLADI

Öte yandan, yaz sezonu bal hasadının başlaması ile birlikte 'Organik Arıcılık Sertifikası' almak isteyen üreticilerin kovanlarından da bal numuneleri alınmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkili sertifikasyon kuruluşu kontrolörü Ziraat Mühendisi Yener Kestel, şunları söyledi:

"Bugün Eğriçayır'da bal üretimi yapan üreticimizi organik tarım esaslarına uygun olarak üretim yapıp yapmadığını kontrol edeceğiz. Kovanları kontrol edip numune alıyoruz. Bal üreticimizin uygulamalarını ve bitki örtüsünü inceleyerek numunelerimizi laboratuvarlara gönderiyoruz. Bu kontrollerimizin ardından yapılan testlerin ardından ballar organik üretim şartlarında üretilmiş ise bal üreticilerimize organik bal üretimi yapıldığına dair belgesini veriyoruz. Türkiye genelinde organik bal üretimi yapan yaklaşık 200 üreticimiz var, bunun 20 tanesi de Mersin bölgesinde bulunuyor. Son yıllarda organik üretim yapmak isteyen üreticilerimizin sayısında da artış yaşanmaktadır. Pandemi süresince insanların artık organik ürüne olan talepleri çok fazla arttı. Sağlıklı ve güvenli bir bal tüketimi yapmak isteyen vatandaşlarımız, aldıkları ürünün ambalajında muhakkak organik ürün olup olmadığını kontrol etsinler. Organik Ürün Belgeli bal muhakkak ambalajında yazar. Vatandaşlarımız sorgulama yaparak da organik ürün olup olmadığını öğrenebilir."

Bal hasadının 15 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.

ADANA TOROSLAR'DA 'BAL' HASADI BAŞLADI

Kaynak: DHA

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