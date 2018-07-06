Adana Tır Refüje Çarptı: 1 Ölü

Adana Tır Refüje Çarptı: 1 Ölü

Adana'da tırın refüje çarpması sonucu aracında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Adana Tır Refüje Çarptı: 1 Ölü

Adana'da tırın refüje çarpması sonucu aracında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Halil Baltacı yönetimindeki 46 NY 937 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekibi sevk edildi.

Can-Kur ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Baltacı, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi.

Cenaze Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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