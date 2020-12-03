ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu
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ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu

03.12.2020 01:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:28
ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu

TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' bulduAdana'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın yatak kısmında, narkotik dedektör köpeği 'Uzi'nin tepki vermesiyle 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu

Adana'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın yatak kısmında, narkotik dedektör köpeği 'Uzi'nin tepki vermesiyle 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. (30) ve L.A. (38) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli araçları inceledi. Çalışma kapsamında İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir TIR'da özel eğitimli narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin aracın şoför kısmının arkasındaki yatak bölümüne tepki vermesiyle yapılana aramalarda, 11 ayrı paket içerisinde toplam 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve L.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve L.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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