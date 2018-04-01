Adana Ticaret Odası Seçimleri

Adana Ticaret Odasında (ATO) meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Meryem-Abdurrahim Gizer İlkokulunda gerçekleşen seçimlerde 110 meclis ve 46 meslek komitesi üyelerinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Yeni oluşan meclisin 7 Nisan'da yapılacak ilk toplantısında yeni dönemin yönetim kurulu, meclis başkanlığı ve diğer organlar için isimleri belirleyeceği ifade edildi.

Başkanlığa, mevcut başkan Atilla Menevşe, Tarkan Kulak, Şaban Baş ve Mehmet Şahbaz'ın aday olduğu belirtildi.