Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hayata geçirilecek ürün ihtisas borsalarının Türk tarımı için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu borsalarımız ile tarım ve hayvansal ürünlerinin fiyatları artık ülkemizde belirlenecek."dedi

Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katıldığı Adana Ticaret Borsası Kompleksi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Adana'ya her yıl en az iki kez geldiğini söyledi.

Gelme amacının Adana'daki dinamizm ve hareket olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Sizden aldığım moral motivasyonu diğer 80 ildeki üyelerimizle paylaşıyorum. Adana, ticaret, sanayi ve turizm kenti olmasının yanı sıra Türkiye'de tarımın yıldızı bir kent. Çukurova, hem dünyanın hem Türkiye'nin en büyük ve bereketli ovalarından birisi. Her şey yetişiyor. İşte bu yüzden Adana, tarımın hem merkezi hem yıldızı. Tarımsal üretimi, tarımdan nasıl para kazanılacağını Türkiye'ye öğreten ve tarıma dayalı sanayisiyle Türkiye'ye örnek bir şehir." diye konuştu.

Türkiye'de tarımsal üretimin ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi adına çok önemli bir adım olan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin de Adana'da kurulacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Gıda, tarım ve hayvancılık piyasasını düzenleyen borsalarımızdır. Borsalarımızda ürün analizleri yapılmaktadır. Alıcı ve satıcının katılımıyla fiyatlar buralarda belirlenmektedir. Artık buradaki gibi yeni tesislerimizde, elektronik satış salonunda satış fiyatları elektronik olarak belirlenmiş olacak. Satış salonlarının yanı sıra akredite laboratuvarlarımız ve elektronik satış lisanslı depolarımız da hizmete sunulacak."

"Tarım ve hayvansal ürünlerin fiyatları Türkiye'de belirlenecek"

Türkiye'deki oda ve borsaların dünya çapında örnek kurumlar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu "Bugün ticaret borsalarımız, dünyada örnek iş ve işlemler yapmaya başladılar. 57 İslam ülkesi, Türkiye'yi ve Türkiye'deki borsacılığı örnek almaktadır." dedi.

Türkiye'de tarımı canlandıracak üç önemli adımın hayata geçirildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan birincisi lisanslı depolardır. Üretici ürettiği ürünü lisanslı depoya götürüyor. Burada laboratuvarda analizleri yapılıyor, ona göre sınıflandırılıyor ve depoya konuyor. Ürün karşılığı verilen elektronik ürün senediyle finansmana ulaşımda teminat olarak bu senedi kullanabiliyor. Şu an için Adana'da 50 bin tonluk hububat ve mısır deposu hizmete açılacak. İkinci aşamada ise bu deponun kapasitesi 115 bin tona çıkacak. İkinci önemli mekanizma ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin öncülüğünde kurulan ürün ihtisas borsaları. Türk tarımının 50 yıllık rüyası olan ürün ihtisas borsalarımız tamamlanmak üzere. Ürün ihtisas borsasının temelini de lisanslı depolar oluşturmaktadır. Lisanslı depodan aldığımız ürün senetlerini, ürün ihtisas borsalarımıza götürüp satabileceğiz. Tıpkı Borsa İstanbul gibi burası da bir emtia borsası olacak. Bu borsalarımız ile tarım ve hayvansal ürünlerinin fiyatları artık ülkemizde belirlenecek. Üçüncü atılım ise borsa tescil yazılımı. Bütün üyelerimiz işyerlerinden, evlerinden, cep telefonlarından artık tescil yapabilecek. Borsaya gelmelerine gerek kalmayacak. Kurum kurum gezmeyecekler. Yeni sistem tüm kamu kurumlarıyla entegre çalışacak. Bu da üyelerimizin işlerini oldukça kolaylaştıracak."

Türkiye'deki borsa ve odaların Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterenlerle aynı kalitede hizmet verdiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, bunu kendisinin değil uluslararası bağımsız denetleme kurumlarının söylediğini sözlerine ekledi.

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de ticaret borsalarının amacının üretici ile satıcıyı bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, "Borsalar, üretici ile satıcıyı buluşturan modern pazar yerleridir. Adana'mıza, bölgemize kazandıracağımız elektronik satış salonu, lisanslı depoları ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarıyla entegre bir kompleksi ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.