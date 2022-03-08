Adana Ticaret Borsası
AA - Eren Bozkurt - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|5,55
|5,65
|Mısır
|Kg
|4,78
|4,98
|Soya fasulyesi
|Kg
|9,80
|10,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|40,90
|41,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
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