Adana Ticaret Borsası
AA, İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|5,10
|5,20
|Mısır
|Kg
|4,40
|4,55
|Soya fasulyesi
|Kg
|9,40
|9,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|40,40
|40,50
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haberler
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