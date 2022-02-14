Adana Ticaret Borsası
AA, İsmihan Özgüven - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,40
|4,50
|Mısır
|Kg
|3,70
|3,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|8,50
|8,70
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|39,90
|40,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Mısır, Adana, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500