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Adana Ticaret Borsası

AA, Eren Bozkurt - Ekonomi
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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 39 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,304,40
MısırKg3,603,80
Soya fasulyesiKg7,808,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg38,9039,00

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haber

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