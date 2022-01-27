Adana Ticaret Borsası
AA, Eren Bozkurt - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 39 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,30
|4,40
|Mısır
|Kg
|3,60
|3,80
|Soya fasulyesi
|Kg
|7,80
|8,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|38,90
|39,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500