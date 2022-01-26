Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesi kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesi kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,30
|4,40
|Mısır
|Kg
|3,55
|3,75
|Soya fasulyesi
|Kg
|7,70
|7,90
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|38,40
|38,50
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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