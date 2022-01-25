Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 3,72 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 3,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: