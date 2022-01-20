Adana Ticaret Borsası'nda, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: