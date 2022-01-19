Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,25
|4,35
|Mısır
|Kg
|3,60
|3,80
|Soya fasulyesi
|Kg
|7,80
|8,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|36,90
|37,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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