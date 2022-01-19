Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: