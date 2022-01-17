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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 36,50 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 36,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,254,35
MısırKg3,603,80
Soya fasulyesiKg7,808,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg36,4036,50

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Haber

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