Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 35,90 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 35,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,30
|4,40
|Mısır
|Kg
|3,65
|3,85
|Soya fasulyesi
|Kg
|7,40
|7,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|35,40
|35,90
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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