Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,35
|4,45
|Mısır
|Kg
|3,70
|3,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|6,30
|6,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|33,90
|34,00
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AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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