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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 34 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,254,35
MısırKg3,653,85
Soya fasulyesiKg6,306,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg33,9034,00

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AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri

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