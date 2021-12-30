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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 32 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,154,25
MısırKg3,603,70
Soya fasulyesiKg6,306,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg31,9032,00

Getir, e-ticaret devi 'n.11.com'u devraldı

Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri

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