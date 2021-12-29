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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,154,25
MısırKg3,353,45
Soya fasulyesiKg6,306,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg29,9030,00

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AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri

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