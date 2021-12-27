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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,154,25
MısırKg3,203,30
Soya fasulyesiKg6,306,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg29,9030,00

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri

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