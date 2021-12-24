Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,35 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,25
|4,35
|Mısır
|Kg
|3,29
|3,39
|Soya fasulyesi
|Kg
|6,55
|6,75
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|29,90
|30,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500