Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,83 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,73
|4,83
|Mısır
|Kg
|4,05
|4,15
|Soya fasulyesi
|Kg
|7,00
|7,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|34,90
|35,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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