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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 4,03 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 4,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,754,85
MısırKg3,934,03
AyçiçeğiKg5,805,90
Soya fasulyesiKg6,706,80
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg32,4032,50

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri

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