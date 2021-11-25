Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 4,65 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 4,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,55
|4,65
|Mısır
|Kg
|3,50
|3,60
|Ayçiçeği
|Kg
|5,80
|5,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,70
|5,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|30,90
|31,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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