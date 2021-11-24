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Adana Ticaret Borsası

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 30,50 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 30,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL
BuğdayKg4,404,50
MısırKg3,403,50
AyçiçeğiKg5,805,90
Soya fasulyesiKg5,705,80
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg30,4030,50

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AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri

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