Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 30,50 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 30,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,40
|4,50
|Mısır
|Kg
|3,40
|3,50
|Ayçiçeği
|Kg
|5,80
|5,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,70
|5,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|30,40
|30,50
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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