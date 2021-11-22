Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 3,25 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 3,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|4,30
|4,40
|Mısır
|Kg
|3,15
|3,25
|Ayçiçeği
|Kg
|5,80
|5,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,65
|5,75
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|28,90
|29,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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