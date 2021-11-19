Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,10
|4,20
|Ayçiçeği
|Kg
|5,80
|5,90
|Soya Fasulyesi
|Kg
|5,60
|5,70
|Mısır
|Kg
|3,10
|3,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|28,90
|29,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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