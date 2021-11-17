Adana Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Ticaret Borsası

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,803,90
AyçiçeğiKg5,805,90
Soya FasulyesiKg5,605,70
MısırKg2,852,95
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg26,9027,00

Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP'li vekillerin açtığı dövizler damga vurdu

Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine CHP'li vekillerin açtığı dövizler damga vurdu

 TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı

TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı

 Kilosu 25 kuruşa kadar düştü! Kasanın fiyatı içindeki limonu geçti

Kilosu 25 kuruşa kadar düştü! Kasanın fiyatı içindeki limonu geçti

AA / Erdal Türkoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title