Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|3,80
|3,90
|Mısır
|Kg
|2,85
|2,95
|Ayçiçeği
|Kg
|5,80
|5,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,85
|5,95
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|26,90
|27,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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