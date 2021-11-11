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Adana Ticaret Borsası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 2,75 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 2,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MısırKg2,832,88
Ayçiçeği (yağlık)Kg4,795,55
Soya fasulyesiKg4,505,70
Limon (Enterdonat)Kg1,752,75
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg26,4026,50

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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