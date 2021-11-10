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Adana Ticaret Borsası

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,45 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,353,45
MısırKg2,782,88
AyçiçeğiKg5,555,65
Soya fasulyesiKg5,705,80
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg26,4026,50

AA / Yusuf Koyun - Ekonomi Haberleri
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