Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,35
|3,45
|Mısır
|Kg
|2,76
|2,86
|Ayçiçeği
|Kg
|5,55
|5,65
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,70
|5,80
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|26,40
|26,50
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AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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