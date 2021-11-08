Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 2,89 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 2,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,32
|3,42
|Mısır
|Kg
|2,79
|2,89
|Ayçiçeği
|Kg
|5,55
|5,65
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,62
|5,72
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|25,90
|26,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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