Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,30
|3,40
|Mısır
|Kg
|2,81
|2,91
|Ayçiçeği
|Kg
|5,55
|5,65
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,60
|5,70
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|25,90
|26,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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