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Adana Ticaret Borsası

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,303,50
MısırKg2,822,87
AyçiçeğiKg5,555,60
Soya fasulyesiKg5,605,65
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg25,2025,30

AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi Haberleri
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