Adana Ticaret Borsası
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,38 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,28
|3,38
|Mısır
|Kg
|2,82
|2,92
|Ayçiçeği
|Kg
|5,55
|5,65
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,55
|5,65
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|25,20
|25,30
AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi Haberleri
Pakdemirli: "2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar...
Pakdemirli: "Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için...
Bakan Pakdemirli: "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100...
Haberi Kaydet
500