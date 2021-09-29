Adana Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Ticaret Borsası

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 21,40 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 21,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,852,95
MısırKg2,592,67
AyçiçeğiKg5,255,35
Soya fasulyesiKg4,855,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg21,3021,40

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA 'BOYGA' duyuruldu

Hedef üzerine mühimmat bırakabilen yerli mini İHA "BOYGA" duyuruldu

 Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 liradan satılıyor

Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon marketlerde 6 liradan satılıyor

 Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Abdullah Öcalan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Yiğit Marcus Aral Gülben Ergen
Spor Lionel Messi Salih Uçan Umut Meraş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:32:23. #1.11#