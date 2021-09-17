Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 19,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 19,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,75
|2,85
|Mısır
|Kg
|2,47
|2,55
|Ayçiçeği
|Kg
|5,10
|5,20
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,85
|5,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|19,40
|19,50
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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