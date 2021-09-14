Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|2,70
|2,80
|Mısır
|Kg
|2,44
|2,52
|Ayçiçeği
|Kg
|5,10
|5,20
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,85
|5,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|19,10
|19,20
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
500