Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 19,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 19,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,70
|2,80
|Mısır
|Kg
|2,43
|2,51
|Ayçiçeği
|Kg
|5,10
|5,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|19,40
|19,50
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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