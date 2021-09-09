Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,51 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,70
|2,80
|Mısır
|Kg
|2,43
|2,51
|Ayçiçeği
|Kg
|4,90
|5,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|19,70
|19,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişme."
Haber Yorumları
500