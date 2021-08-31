Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,95 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL
|Buğday
|Kg
|2,75
|2,85
|Mısır
|Kg
|2,39
|2,47
|Ayçiçeği
|Kg
|4,85
|4,95
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,80
|6,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|20,40
|20,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt
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