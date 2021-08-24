Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 20,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 20,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,75
|2,85
|Mısır
|Kg
|2,46
|2,54
|Ayçiçeği
|Kg
|4,95
|5,05
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,80
|6,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|20,40
|20,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun
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