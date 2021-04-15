Adana Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,16
|Mısır
|Kg
|1,86
|1,92
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,35
|4,55
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|16,00
|16,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven