Adana Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,91 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,11
|2,17
|Mısır
|Kg
|1,89
|1,91
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|15,80
|15,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt