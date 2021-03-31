Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,791,83
AyçiçeğiKg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,254,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg15,4015,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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