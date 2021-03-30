Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,82 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,781,82
AyçiçeğiKg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,254,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg15,1015,20

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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