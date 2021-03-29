Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,122,18
MısırKg1,761,80
AyçiçeğiKg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,254,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg14,9015,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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