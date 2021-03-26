Adana Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,76
|1,80
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|14,90
|15,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt